Россияне публикуют видео с исполнением песен Великой Победы

Россияне записали на видео и опубликовали в соцсетях свои ролики с исполнением разных песен, участвующих в конкурсе «Песни Великой Победы», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Студентка-первокурсница Иркутского педагогического колледжа Алина Зелевская исполнила песню «Журавли» в месте, где Ангара вытекает из Байкала.

«Свое поздравление посвящаю всей стране с берегов Байкала. Большую цену заплатили ветераны за наше мирное небо над головой. Но мы помним об их воинской славе и никогда не забудем этот великий подвиг», – написала она под видео.

В Москве родившаяся в семье глухонемых родителей сурдопереводчица Наталья Лисенкова исполнила песню «День Победы» на языке жестов.

«Знаю, что не все ветераны могут услышать эти слова, поэтому мое поздравление включает в себя дублирование на жестовом языке. С праздником», – обратилась Лисенкова к ветеранам.

Студентка третьего курса Орловского музыкального колледжа Анна Свидерская исполнила на скрипке в Сквере танкистов в Орле песню «Темная ночь».

«Специально к 9 мая в Сквере Танкистов города Орла, сохраняя память о подвиге народа, который своей любовью и сплоченностью обеспечил нам мирное небо над головой, дарю музыкальное произведение в своем исполнении», – отметила девушка в публикации.

Также в конкурсе приняли участие солисты Государственного Музыкального театра Кабардино-Балкарской республики. Артисты национальных костюмах спели на фоне Кавказских гор – «На безымянной высоте».

«Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за мирное небо, за покой, низкий вам поклон. Спасибо за великий день, спасибо за Победу», – обратились солисты к ветеранам.