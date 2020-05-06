ЭИСИ обсудит с главой Якутии региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 7 мая в рамках цикла бесед с руководителями регионов обсудит с главой Якутии Айсеном Николаевым наиболее актуальные меры борьбы с распространением инфекции и планы выхода из режима самоизоляции.

Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Instagram проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Обсудим самочувствие жителей в «коронавирусную эпоху», наиболее актуальные меры борьбы с распространением инфекции и нивелирования ее негативных последствий, а также планы выхода из режима изоляции», – говорится в сообщении ЭИСИ в Instagram.

Основная задача прямых эфиров – обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах России. Новый формат общения с губернаторами, предложенный ЭИСИ, позволяет максимально открыто проинформировать и население региона, и представителей других субъектов России о борьбе с коронавирусом. Прямые эфиры в обязательном порядке предполагают обратную связь с гражданами, которые могут задавать свои вопросы в комментариях к трансляции.

Прямой эфир с главой Якутии состоится 7 мая в 14.00 мск. ЭИСИ также планирует ответить на вопросы зрителей эфира.

Напомним, 24 апреля ЭИСИ обсудил региональные практики по борьбе с коронавирусом с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, а 30 апреля – с губернатором Иркутской области.

Отметим, что ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, а до этого представил новые региональные практики.