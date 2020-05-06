Участники проекта ОНФ «Памяти героев» помогли найтись родственникам из разных городов

Участники проекта Общероссийского народного фронта «Памяти героев» помогли не знавшим друг о друге родственникам участника Великой Отечественной войны найти друг друга.

«Памяти Героев» – флагманский патриотический проект ОНФ, рассказывающий о героях Великой Отечественной войны. Каждый желающий может записать видеоролик хронометражем не более 90 секунд и рассказать о герое своего региона или героическом подвиге родственника во время ВОВ. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

Так, 6 марта жительница Клина Ксения Викторчик выпустила видеоролик, в котором рассказала о жизни и подвиге своего прадеда Петра Матвеевича Викторчика.

3 апреля на почту организаторов проекта пришло письмо с просьбой помочь найти контакты этой девушки. Отправителем письма оказался Антон Тарасов, который также приходится родственником Петру Викторчику. Он живет в Иркутской области.

Родственники героя связались друг с другом. Выяснилось, что у участника войны также есть внук, проживающий в Красноярском крае. Так проект «Памяти героев» помог родственникам найти друг друга.