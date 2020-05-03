В Госдуме прокомментировали нападки Уткина на Волгоград

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева обвинила спортивного комментатора Василия Уткина в отсутствии патриотизма.

«Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был.

А «Ротор», да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой. У нас нет сегодня ни одного человека, который бы не вырос на победах этой команды. А то, что на нас пытаются так нападать... Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далекие. Удачи этим людям, здоровья, и пусть Господь им разума дает», – заявила Гусева в беседе с изданием «Подъем».

Напомним, спортивный комментатор и блогер Василий Уткин унизил жителей города-героя Волгограда, назвав их «гопниками».