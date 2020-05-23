Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

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23 мая, суббота  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Главное в деревне – соседи

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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    США навязали России тяжелый выбор

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          • С 16 до 18 лет

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              Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

                 23 мая 2020, 13:25
              Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему решил вернуться из США в Россию.

              Мясников написал в Telegram, что теперь он настолько «знаменит», что его «обсуждают даже в США».

              «Остался бы я там – никто бы там никогда не обратил бы внимания на рядового врача рядового госпиталя. Я помню, как перед отъездом на Родину меня спрашивали: «Зачем? Ты тут всего добился, высшая врачебная категория, лицензия, сытая жизнь, какая Россия с ее вечной нестабильностью?!». Я отвечал: «У вас тут жизнь врача настолько размеренна, что вы считайте, что вы уже умерли! Неважно, в какой точке времени произойдет ваша физическая смерть. В шесть утра на работе, в 22 домой, по часу на дорогу. Ваша жизнь – вот этот коридор (там помещения врачей в больницах как правило без окон) и вереница однообразных ситуаций», – написал доктор.

              Он добавил, что американская жизнь характеризуется рутинностью и однообразием: «То, что сегодня – будет и завтра, и через год, и через 20 лет, ни отпуска (они не могут оторваться больше, чем на несколько дней), ни семьи (она вас не видит), ни даже и денег (лично врачу ими пользоваться некогда)».

              «Вся ваша оставшаяся жизнь – вот этот коридор и вечно пищащий пейджер!», – заключил он.

              Отметим, что в США вышла статья о словах Мясникова о смерти от коронавируса. Медик обратил внимание на комментарии американцев.

              Так, пользователь Paladin 911 написал, что «русская логика прямолинейна, она предполагает констатацию очевидного, а не увиливание от правды, чтобы люди чувствовали себя лучше». «Наши врачи должны принять это к сведению», – считает он.

              Пользователь speedgunner согласился с врачом: «На самом деле все правильно, в самую точку. Сказано очень по-русски. Они потеряли десятки миллионов во время Второй мировой войны. Сильные люди».

              Пользователь Saint Telemachus выразил мнение, что «в Америке ни у кого смелости не хватит сделать то же самое».

              Комментатор Xhristo указал, что высказывание «звучит жестко и неприятно», однако Мясников прав: «Мы на Западе только и делаем, что оттягиваем неизбежное. Мать-земля пытается нас убить если не вирусом, то наводнением, торнадо, ураганом, цунами либо какой-нибудь болезнью или катастрофой».

              Ранее Александр Мясников заявил, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут». Позже доктор заявил, что его слова вырвали из контекста.

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