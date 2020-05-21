Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд
21 мая, четверг  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
Разделы

Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
Перейти а раздел…

Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

Андрей Ермак и Леонид КучмаФото: Максим Блинов/РИА «Новости», Pavlo Gonchar/Global Look Press
Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках т. н. трехсторонней контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене. Служба безопасности Украины, пускай и нехотя, уже начала проверку на этот счет. Почему украинцы запрещают сами себе прямой диалог с Донбассом и на что нацелена их стратегия по непризнанию реальности? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые большие самолеты в мире

    Пентагон на войне с китайской цензурой

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде предложили наказывать рестораны и стройки за ночной шум
              США запретили СБ ООН заявлять об уважении суверенитета ВенесуэлыУкраине пообещали в ближайшие недели перечислить 500 млн евро от ЕССирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-ХасакеВ США ученого уволили за отказ занижать данные по коронавирусу
              ВОЗ заявила о рекордном числе случаев коронавируса за суткиСША потребовали от Китая вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларовПремьер Греции назвал дату начала турсезонаПоловина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей
              «Северный поток» освободили от Газовой директивы ЕвросоюзаМосква заявила о «новом дыхании русофобии» на Украине при Зеленском«Северная верфь» анонсировала спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника»

              Главная тема


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              рынок газа


              Суд отклонил иски о соответствии «Северного потока – 2» законодательству ЕС

              «лучше дышит тело»


              Онищенко оценил поступок тульской «медсестры в бикини»

              «не укусишь»


              Соловьев вступился за Мясникова

              Видео

              минские соглашения


              Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

              достижения и провалы


              Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

              стабильная валюта


              Рубль научился справляться с мировыми кризисами

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?

              Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

              21 мая 2020, 08:18

              Версия для печати

              Мировые цены на нефть растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.

              По состоянию на 8.00 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% – до 36,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,91%, до 34,12 доллара за баррель, передает

              Цены на нефть в четверг продолжают уверенный рост после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.

              Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 млн баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 млн баррелей.

              Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что «падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............