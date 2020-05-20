Россиян предупредили об опасности прогулок в парках

В лесах и парках уж вовсю орудуют клещи. Пик нашествия членистоногих приходится на пору цветения черемухи, рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, даже с короткой прогулки в парке можно принести клеща. Живут членистоногие в лесной подстилке и траве. Собака или человек – удобные жертвы, чтобы клещи могли оставить потомство.

«Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию – напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», – пояснила Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.

Но есть несложные меры предосторожности, которые помогут свести риск встречи с клещами да минимума: правильная одежда и средства защиты.

«Первое правило, надо быть правильно одетым. Брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги. Куртка или рубаха должна быть в брюках а не наоборот. Самое эффективное средство защиты – это аэрозоли, с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репелленты, но это менее эффективное средство. Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть», – сказала она.

Напомним, от укусов клещей в Москве пострадали уже более ста человек, насекомые проснулись раньше срока.