В Ульяновской области началось производство сыра из овечьего молока

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15 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

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              В Ульяновской области началось производство сыра из овечьего молока

                 15 мая 2020, 17:57
              Фото: ИД «Ульяновская правда»/Youtube
              Текст: Антон Никитин

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              Ульяновские фермеры начали производить сыр из овечьего молока. Элла Глебова из Сенгилеевского района стала одним из первых региональных поставщиков такого продукта на рынок в области.

              Хозяйство Глебовых в селе Смородино Сенгилеевского района получило грант на развитие семейной фермы в размере 7 млн рублей, сообщает «Российская газета».

              Эти средства пошли на закупку 250 овец породы тексель, 103 романовской и трех остфризской породы. На ферме оборудовали зал автоматической дойки на 12 постов и станцию выпойки ягнят. Реконструировали здание фермы, оборудовали загоны с автоматическими поилками и подогревом воды, проложили новый водопровод.

              Также на ферме построили отдельное помещение для ягнят, летние площадки выгула с навесами и кормушками, реконструировали административное здание. Предприятие создало новые рабочие места на селе со среднемесячной зарплатой около 25 тыс. рублей. На ульяновской ферме варят выдержанные натуральные сыры из фермерского молока с использованием итальянских ингредиентов.

              «На сегодня фермерство – динамично развивающаяся сфера, которая быстро адаптируется к новым экономическим реалиям. Подтверждением служат производственные показатели отрасли. Именно поэтому мы продолжим финансировать программы по поддержке начинающих сельских предпринимателей и семейных животноводческих ферм», – сообщил глава региона Сергей Морозов во время посещения КФХ Глебовых.

              Разведение овец для производства молока – новое направление в ульяновском животноводстве.

              «У нас большие планы на ближайшие два года. В этом году планируем полностью реконструировать вторую ферму и построить дополнительные площадки для выгула животных, новый склад для хранения сена и соломы. Изначально мы взяли ферму 80-х годов и восстановили ее, – рассказывает Элла Глебова. – Что касается реализации сыров, мы продаем их не только в Ульяновске, но и в Краснодаре. Также образцы были отправлены в торговые сети в Москву. Сейчас мы выпускаем несколько вариантов овечьего сыра – два полутвердых и еще готовимся производить «Рокфор» для московских ресторанов».

              По словам заместителя председателя правительства – министра АПК и развития сельских территорий Ульяновкой области Михаила Семенкина, это перспективное направление животноводства, которое пользуется поддержкой в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

              «Ульяновская область активно участвует во всех программах поддержки развития малых форм хозяйствования на селе, которые реализуются на федеральном уровне. Кроме того, на региональном уровне по инициативе губернатора принят ряд специальных программ, в частности закон о кооперации, благодаря которому у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, появились новые возможности для развития агробизнеса», – отметил Семенкин.

              В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования в Ульяновской области было направлено около 230 млн рублей. Одной из программ, которая успешно реализуется с 2004 года, является программа развития семейной животноводческой фермы. По ней в прошлом году гранты в сумме 33 млн рублей получили шесть фермеров, которые привлекли дополнительно около 20 млн собственных средств.

              КФХ Глебовых также выращивают корма гидропонным методом – путем проращивания злаковых или бобовых культур, что избавляет фермеров от зависимости выращивания и заготовки кормов на полях, позволяет рационально и выгодно использовать свободную землю.

              «Зеленые гидропонные корма являются естественным органическим кормом, богатым легкопереваримыми питательными веществами и витаминами. У зеленого корма есть масса преимуществ, благодаря такому питанию животные меньше болеют, повышается качество молока. А для нас это особенно важно, потому как эффективность хозяйства растет примерно на 25%», – пояснил глава КФХ Сергей Глебов.

              В 2019 году Сергей Глебов стал победителем программы «Агростартап», которая успешно действует в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данный проект начал действовать в 2019 году, за это время 22 человека уже получили гранты на развитие малого бизнеса.

              В 2020 году финансовая поддержка из регионального бюджета будет увеличена. Размеры гранта составят до 5 млн рублей для мясного или молочного направления, до 6 млн рублей с формированием неделимого фонда кооператива. Для других видов сельскохозяйственной деятельности гранты составят соответственно 3 и 4 млн рублей.


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