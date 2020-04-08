Сенатор: Коронавирус не поможет США вернуть Крым Украине

«Разговоры трех американских послов бессмысленны. Коронавирус не может им вернуть Крым. Жизнь все расставила по своим местам. Очевидно, что санкции вредны всем, особенно Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал предложение трех экс-послов США в Киеве воспользоваться пандемией коронавируса и отменить антироссийские санкции в обмен на Крым.

«Россия своей территорией не торгует. Соответствующие поправки уже внесли в Конституцию. Осталось дождаться всенародного голосования и закрепить их. Мы эту тему закрыли раз и навсегда, и больше к ней не возвращаемся», – сказал член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Вообще конфликт на Украине – это дело не России, а Украины. То, что мы оказываем финансовую, моральную и дипломатическую поддержку людям Донбасса – наше право. Мы продолжим им помогать независимо от санкций и того, как развиваются события в мире», – добавил сенатор.

«Потому разговоры трех американских послов бессмысленны. Коронавирус не может им вернуть Крым. Жизнь все расставила по своим местам. Очевидно, что санкции вредны всем, особенно Украине. Но санкции никак не повлияют на позицию Москвы по Крыму», – подчеркнул Клинцевич.

«Кроме того, коронавирус может наоборот подсобить тому, что даже молодое поколение украинцев поймет: вместе победить инфекцию проще. Рано или поздно они поймут, что наша сила в единстве, а центром единства является Россия», – заключил сенатор.

Напомним, три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Они заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится. При этом в случае «возвращения» Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции».

На это заявление отреагировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, сказав, что американские дипломаты продолжают пребывать в «розовых очках» в отношении Крыма.

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