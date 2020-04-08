В Крыму отреагировали на идею экс-послов США о «возвращении» полуострова

Американские дипломаты продолжают пребывать в «розовых очках» в отношении Крыма, так ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик на заявление экс-послов США в Киеве об оказании давления на Россию на фоне пандемии коронавируса, чтобы «вернуть» полуостров под юрисдикцию Киева.

По мнению депутата, никакое внешнее давление на Россию не вернет Крым под контроль Киева, передает РИА «Новости».

«Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось. И всю свою историю находилась под санкциями Запада», – заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что пандемия «не панацея для давления на Россию». По его словам, переход страны на карантин не влияет на боеготовность и на государственные принципы, «один из которых – Крым наш».

В свою очередь сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала заявление бывших послов США безосновательным и аполитичным.

«Это просто плод больного сознания. Есть аксиома: Крым и Севастополь – это, безусловно, неотъемлемые части РФ... Иногда, читая подобное, думаю, насколько нужно быть оторванными от реалий, чтобы предполагать такие вещи. Безосновательное заявление», – сказала Алтабаева.

По ее словам, ситуация с коронавирусом, наоборот, должна побуждать отказаться от ограничительных мер для того, чтобы преодолеть мировой экономический кризис.

«Кризис не только не создал условия, чтобы Крым вернулся на Украину, а, наоборот, создал условия, чтобы были сняты те санкции, которые были незаконно наложены на Россию, на полуостров и его жителей – для того чтобы не только преодолеть пандемию, но и острые проявления экономического кризиса во всем мире, которые мы уже наблюдаем», – сказала сенатор.

Ранее три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД