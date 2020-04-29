Кононенко возмутился словами Арбатовой, сравнившей детей в военной форме с проститутками

«Сравнивать детей в гимнастерках с проститутками — это глупость! Ну и дура, Мария Ивановна!» — заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал слова писательницы-феминистки Марии Арбатовой о том, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».

«Мне тоже не нравится, когда детей одевают в гимнастерки. Это пошлятина. Но сами дети в этом не виноваты. Сравнивать их с проститутками – это глупость! Ну и дура, Мария Ивановна!», – возмутился журналист и блогер Максим Кононенко.

Ранее писательница Мария Арбатова заявила, что «дети не должны ходить в военной форме», поскольку для «большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием».

Она также добавила, что ей «это напоминает улицу Красных фонарей, где проститутки рядятся то в медсестричек, то в училок, то в военную форму». Как заявила Арбатова, «объяснить, почему это плохо, невозможно, раз клиента это возбуждает».

«С другой стороны, сосредоточенность нашей страны на победе, которая была завоевана не нами, а нашими дедами 75 лет назад – вещь плохо говорящая о нас. Мы должны быть устремлены в будущее, а мы живем обернувшись назад. Победа в Великой Отечественной войне – действительно великое достижение нашей нации. Но мы не можем жить лишь ею или полетом Гагарина в космос. Нужны новые достижения», – подчеркнул журналист.

Также он не согласился со словами Арбатовой о том, что Израиль – не государство, а военная база, потому «его опыт нормальным странам не интересен».

«Да, Израиль – милитаристская страна. Там все прошли через армию, иначе Израиль не выжил бы. Это у них в крови. Мы гораздо более миролюбивая страна. Мне не нравится милитаризация, но скрепя сердце я соглашусь: если дети играют в военные игры, то пускай у них будет современная форма, а не форма времен Великой Отечественной. Должна быть устремленность в будущее», – заключил Кононенко.

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