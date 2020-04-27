Пушков указал на провал модной на Западе идеи ненужности правительства

Ситуация с коронавирусом опровергла «модную» на Западе «идею ненужности правительства», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, коронавирус уничтожил ставшую популярной в США и Великобритании «идею ненужности правительства в мире, где все решает частная инициатива и «невидимая рука рынка».

Как заявил в Twitter Пушков, без «сильного правительства» не обойтись, если требуется «защитить людей от пандемии».

Он считает, что «это начали понимать даже в США».

«Но оно должно быть еще и эффективным», – отметил Пушков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты ожидает серьезная дискуссия относительно базовых принципов, на которых зиждется Америка.