Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу дополнительно искать врачей для лечения пациентов с коронавирусом.

«Медикам, работающим с больными COVID, осуществят все необходимые выплаты. Губернатор поставил задачу дополнительно искать врачей, чтобы было кому лечить людей», – сообщается в Telegram-канале губернатора.

Также в регионе дополнительно будут оборудованы 5 тыс. коек «легкого стационара» сверх плана, а медикам, работающим с больными коронавирусом, осуществят все необходимые выплаты, добавил Воробьев.

Кроме того, губернатор отметил, что в Подмосковье создан запас лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, в России за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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