МВД оценило ущерб от преступлений в России за три месяца 2020 года

За период с января по март 2020 ущерб от преступлений в России составил около 92 млрд рублей, следует из статистических данных МВД.

«Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

По данным МВД, за три месяца число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сократилось на 3,8%.



«Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем - мартом 2019 года уменьшилось на 3,8% и составило 7,5 тыс. Также уменьшилось (-17,6%) количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (243 факта)», – сказано в материалах ведомства.

Всего за три месяца 2020 года в России с использованием оружия совершено 1,4 тыс. преступлений (-6,8%).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что число преступлений в России возросло, причем каждое второе остается нераскрытым.