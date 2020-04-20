В СПЧ оценили идею выплачивать мигрантам пособие по безработице

«Мигранты не должны быть иждивенцами. Я бы предложил предоставить им медобслуживание и работу в регионах, а остальным – дать возможность выехать домой», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Так он прокомментировал идею Агентства стратегических инициатив (АСИ) приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице.

«Я рад, что тема мигрантов стала звучать наряду с многообразием других проблем. На днях был подписан указ президента, облегчающий порядок регистрации мигрантов. Это фактически временная миграционная амнистия, которая позволяет не стоять в очередях и не платить за патент на работу», – рассказал член комиссии по миграционной политике президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«С другой стороны, остается ряд проблем. Речь идет о трудоустройстве мигрантов, а также жилье и оказании им медицинской помощи. В региональных центрах содержания мигрантов находятся сотни людей, и пока непонятно, в каких условиях они живут и соблюдаются ли там противоэпидемические меры», – отметил Брод.

«Есть и проблема криминала. На фоне остановки предприятий строительной сферы и сферы услуг среди мигрантов растет безработица и нищета. В связи с этим происходит их криминализация. Уже появились данные о том, что участились ограбления и изнасилования со стороны мигрантов. Это опасная ситуация, которая может повлечь за собой мигрантофобию и встречное насилие. Такие проблемы надо решать», – констатировал член СПЧ.

«Я бы предложил, во-первых, рассмотреть возможность создания транспортных коридоров, чтобы те люди, которые хотят выехать к себе на родину, могли это сделать. Этот вопрос можно решить путем межправительственных переговоров с теми странами, откуда мигранты прибыли. В основном это страны СНГ», – продолжил Брод.

«Второе предложение – это грамотное распределение по регионам России миграционного потенциала. Например, южные регионы страны, где уже начинаются весенние аграрные работы, заявляют о нехватке рабочих рук. Было бы разумно направлять туда мигрантов, чтобы они не слонялись без дела в мегаполисах. Этот вопрос находится в компетенции Министерства труда, служб занятости и местных органов власти», – добавил собеседник.

«Главное – не ставить мигрантов в положение иждивенцев. По неофициальным данным, сейчас в России находится около 12 миллионов мигрантов. Платить им пособия по безработице – дополнительная нагрузка на бюджет. Такой шаг может быть негативно воспринят гражданами России, которые сами находятся в затруднительном положении», – резюмировал Брод.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице. Соответствующее предложение содержится в письме АСИ на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом в документе не уточняются конкретные категории мигрантов, но указывается на то, что такой путь уже избрала Португалия, приравнявшая в социальных правах 580 тыс. мигрантов к гражданам страны на время борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями пандемии.

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, в пятницу Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Согласно постановлению установлен максимальный размер пособий в 12 130 рублей.

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