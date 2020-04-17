Ассоциация НОМ запустила обучающие вебинары о проведении голосования по Конституции

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) объявила о запуске серии обучающих вебинаров для желающих стать наблюдателями на общероссийском голосовании по Конституции и организации общественного наблюдения в период его проведения, сообщил ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

«Наш первый вебинар называется «Правовые основы общероссийского голосования и организация общественного наблюдения в период его проведения», – цитирует ТАСС Точенова.

Он добавил, что вебинары носят как обучающий, так и просветительский характер, следующее их проведение запланировано на 24 и 30 апреля, 7 и 14 мая.

По мнению председателя НОМ, вебинары, которые проводятся возглавляемой им организацией, актуальны сегодня как никогда.

«Дальнейшим инструментом нашей деятельности является интерактивная платформа nom24 (официальный сайт НОМ nom24.ru), роль которой возрастает в сегодняшней ситуации значительно, потому что большинство из нас находится в самоизоляции, большинство из нас переходит именно в такой режим работы, наше веб-семинар актуален как никогда раньше», – отметил Точенов.

Спикерами первого вебинара помимо Точенова стали ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Виктор Блажеев, председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

По словам Блажеева, необходимость внесения поправок в Основной закон назрела довольно давно.

«Нашей Конституции 27 лет, и принималась она в очень непростой политической и экономической обстановке. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому нужно поменять несколько позиций. К примеру, сейчас наша страна готова к распределению полномочий между различными ветвями власти. Сильная президентская власть, когда все рычаги управления находятся в руках первого лица государства, не совсем актуальна. Это вполне закономерный процесс», – цитирует «Ридус» эксперта.

По его словам, речь идет именно о поправках, а не об изменении Конституции. Основные главы, посвященные правам и свободам гражданина, а также основам конституционного строя, остаются без изменений, отметил он, «поэтому мы и проводим общенародное голосование, а не референдум».

Напомним, в конце марта в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом.

6 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.