ОНФ предложил добавить в нацпроект «Экология» показатель снижения образования отходов

Показатель снижения образования отходов за счет сбора вторсырья, а также постепенного запрета производства пластиковых пакетов и посуды нужно добавить в национальный проект «Экология», заявил эксперт экологической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Коган, представляя доклад по нацпроекту.

Коган заявил, что в ОНФ предлагают «устранить белое пятно нацпроекта, где не предусмотрен показатель снижения образования отходов», передает ТАСС.

«Этого можно достичь использованием вторсырья при изготовлении упаковки, постепенным запретом производства пластиковых пакетов, пластиковой одноразовой посуды. Также нам нужны механизмы стимулирования производителей к развитию системы сбора использованных товаров и упаковки путем установки залога за тару, создания пунктов приема вторсырья в супермаркетах», – добавил он.

Кроме того, ОНФ призывает в установленные президентом России сроки реформировать расширенную ответственность производителей (РОП), чтобы загрязнитель начал либо самостоятельно строить мощности и перерабатывать, либо платить экологический сбор, который государство направит на постройку заводов.

«Нужно исключить возможность заключения фиктивных договоров на утилизацию с ассоциациями, обеспечить автоматизированный контроль за объемами переработки на предприятиях для получения достоверных сведений о выполнении нормативов утилизации, обеспечить прозрачность информации по исполнению РОП, чтобы любой желающий мог увидеть как компания выполняет нормативы утилизации, сеть пунктов сбора отходов от использования товаров, объем отходов поступающих на переработку, на каком предприятии осуществляется переработка или размер уплаченного экологического сбора, это и есть общественный контроль», – сказал Коган.

Также ОНФ считает необходимым принять минимальные требования ко всем строящимся мусороперерабатывающим заводам, сортировочным станциям и оборудованию – нельзя допустить ввода бывших в употреблении линий под видом новых или использования устаревших технологий.

Кроме того, нужна единая система контроля за строительством и реконструкцией объектов обращения с отходами, чтобы федеральная власть понимала, где и в какой точке мы находимся по достижению целевых показателей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.