ЕР поможет школьникам из нуждающихся семей техникой для дистанционного обучения

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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

Алексей Алешковский, сценарист
История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...

Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
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              ЕР поможет школьникам из нуждающихся семей техникой для дистанционного обучения

              13 апреля 2020, 19:53

              Текст: Сергей Гурьянов

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              «Единая Россия» поможет министерству просвещения России обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами для доступа к электронным системам дистанционного образования, а также обеспечит детей-льготников питанием на дому.

              Об этих и других решениях было объявлено на онлайн-совещании партии с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, сообщается на сайте «Единой России».

              «Единая Россия» совместно с правительством России, Агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.

              Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главная цель – в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.

              «Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», – сказал он.

              Турчак добавил, что некоторые регионы уже помогают школьникам из нуждающихся семей, столкнувшимся с трудностями при переходе на дистанционное обучение. Такие примеры есть в Самарской и Еврейской автономной областях.

              Минпросвещения совместно с «Единой Россией» также запустили проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером в период дистанционного обучения. Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы.

              Кроме того, «Единая Россия» возьмет на контроль вопросы выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать своевременно и в полном объеме, несмотря на работу в удаленном режиме. Кравцов обратился к представителям партии в регионах с просьбой сообщать о случаях занижения или задержки заработной платы учителям в условиях пандемии.

              Также региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения. Турчак напомнил, что партия рекомендовала регионам продолжить поставку школьного питания в виде продуктовых наборов, так как многие дети остались без горячего питания, которое они получали в школах. Сегодня эта работа уже налажена в 52 регионах. Он призвал волонтерские центры «Единой России» также оказывать помощь школам в доставке продуктовых наборов учащимся.


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