Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.

«Рано или поздно коронавирус отступит на несколько шагов назад, может быть и не уйдет совсем, и вот тогда экономика встанет во главу угла. Будет ли кризис ощущаться? Да, будет», – заявил Песков на Первом канале, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что кризис будет длиться не один и не два месяца.

«Это будет достаточно жесткая ситуация в мировой экономике», – отметил представитель Кремля.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной.

Ранее аналитики спрогнозировали срок восстановления экономики России после нефте-вирусного кризиса.

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