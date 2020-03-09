Ирак начал переговоры по новому нефтяному соглашению

Власти Ирака ведут переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка нефти, сообщил официальный представитель миннефти страны Асем Джихад.

«Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны-члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти», – передает его слова РИА «Новости».

Джихад заявил, что для Ирака «неразумно» поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как из-за этого цены продолжат снижение.

«Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям. Иракская делегация приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и РФ на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад», – заявил чиновник.

Министр энергетики Алжира также сообщил, что представители страны с пятницы ведут переговоры с партнерами по стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

«Алжир считает необходимыми срочные меры по достижению соглашения членов опек и стран вне организации», – заявил министр энергетики страны.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по новым договоренностям: Россия предлагала сохранить существующие условия, Саудовская Аравия – еще больше сократить добычу. В итоге с 1 апреля соглашение перестанет действовать.

На фоне этой новости цены на нефть рухнули более чем на 30%, хотя в понедельник и отыграли треть обвала.

В Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд не объявлял Москве ценовую войну, и назвали Россию важнейшим партнером на рынке нефти.