В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в Москве будет 3 градуса тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 7 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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