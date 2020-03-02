Работница суда и дознавательница изрисовали лифт в Оренбурге

В Оренбурге дознавательница МВД и работница суда разрисовали лифт из баллончика, однако попали на видео и вынуждены были отмывать стены.

Видео появилось 29 февраля в соцсетях – девушки изрисовали лифт на улице Фронтовиков, в доме №6. На кадрах видно, как две смеющиеся девушки зашли в грузовой лифт на десятом этаже, поехали вниз. После короткого разговора со смехом начали расписывать стены, однако в какой-то момент заметили видеокамеру и тоже ее закрасили, сообщает «РИА 56».

Однако позже им пришлось отмыть стены лифта.

О том, что одна из девушек дознаватель МВД, а вторая – работница суда, сообщает НТВ в своем Telegram.

В МВД начали служебную проверку.