В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром погиб человек, еще 15 пострадали

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области погиб человек, еще 15 пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Пострадали 14 пассажиров и водитель, все они доставлены в медучреждение. Еще один пассажир погиб на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал», – цитирует представителя регионального управления ТАСС.

В ведомстве уточнили, что столкнулись микроавтобус «Мерседес Спринтер» с номерами Чувашской Республики и фура «Мерседес» с номерами Республики Мордовия. ДТП произошло около 03.20 в городе Гороховец на 335-м километре трассы М-7 «Волга».

В пресс-службе также сообщили, что в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижний Новгород. Пострадавших доставили в Гороховецкую центральную районную больницу. «В основном [у пассажиров] легкая степень тяжести, переломы, ушибы», – уточнили в приемном покое.

По данным полиции, детей среди пострадавших нет. Движение на участке трассы осуществляется по одной полосе в сторону Нижнего Новгорода.

2 марта, по информации синоптиков, в регионе гололедица, туман, температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3.

Напомним, 14 февраля при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.