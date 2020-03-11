Путин: Россия пройдет турбулентный период достойно

Задача правительства и Центробанка минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не почувствовали их на себе, заявил глава государства Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что «Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно».

Путин заявил на встрече с инвесторами, что задача правительства и ЦБ – «сделать так, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане (...) не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», передает РИА «Новости».

Он отметил, что встреча планировалась до того, как начались турбулентные процессы на фондовых валютных рынках.

«Тем полезнее, мне кажется, интереснее будет наша сегодняшняя беседа», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что у правительства и Банка России «достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность».

Президент выразил уверенность, что «Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно». На его взгляд, «есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», передает ТАСС.

Он пообещал инвесторам поддержку в создании максимально благоприятных условий для работы, «несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся».

Напомним, в среду Владимир Путин проводит встречу с инвесторами. До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.