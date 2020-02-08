В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Взгляд
8 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Почему Казахстану многие годы не удается понизить межэтническую напряженность? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев

Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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              В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

              8 февраля 2020, 14:49

              Текст: Евгений Романов

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              В субботу в Санкт-Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Итоги будут подведены в воскресенье вечером. Финалистов пригласят в Сочи на суперфинал.

              В Санкт-Петербурге проходит полуфинал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – кадрового конкурса «Лидеры России».

              Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, присутствовавший на церемонии открытия полпред президента в СЗФО Александр Гуцан напомнил, что за два первых года существования проекта «сформировалась целая плеяда руководителей, для которых конкурс уже стал удачным этапом». «Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс – это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества», – сказал Гуцан, пожелав победы всем участникам полуфинала.

              Губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса Александр Беглов обратился к участникам со словами «лидерами не рождаются, лидерами становятся». «И я вам желаю реализовать этот шанс. Я очень рад, что в нашей стране есть такой конкурс как «Лидеры России». Он проводится по поручению президента России и дает возможность испытать и проявить себя», – сказал Беглов.

              По его словам, благодаря «Лидерам России» «мы уже пополнили свой кадровый резерв». Победитель конкурса Юлия Аблец возглавляет комитет Санкт-Петербурга по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

              В свою очередь гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон  поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного пятничного тестирования в полуфинал вышли 285 человек: 211 представителей Санкт-Петербурга, 17 участников от Калининградской области, Ленинградскую область представят 12 человек, Архангельскую область – 11 человек, Вологодскую – восемь, по шесть участников от Республики Карелии и Псковской области, по пять участников от Мурманской области и Республики Коми, четыре – от Новгородской области.

              «Среди участников полуфинала два доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум десять лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования. Состав очень разнообразный и, уверен, способен обеспечить синергию, – отметил Комиссаров.

              Он напомнил, что со второго сезона в конкурсе могут участвовать не только россияне, но и иностранцы. Комиссаров приветствовал выход в полуфинал в СЗФО конкурсантки из Польши Ивоны Павлак, белоруса Дмитрия Ревзина и представителя Латвии Александра Старикова.

              Член наблюдательного совета конкурса, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил важность предлагаемых главой государства поправок в Конституцию. «Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции – добиться того, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность достичь достойной жизни. Это много разных аспектов: это не только материальное благосостояние, это развитие, это возможность получить для молодежи качественное образование, это карьерная траектория. Надо добиться того, чтобы была длительная перспектива, чтобы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну – эта задача сейчас самая главная. Об этом говорил президент, на это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения в правительстве, на это направлен наш конкурс – «Лидеры России», – сказал Фадеев полуфиналистам.

              Финал завершится в воскресенье. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал в Сочи. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, имена 60 финалистов конкурса в Приволжье и на Северном Кавказе были объявлены 3 февраля.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В 2020 году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

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