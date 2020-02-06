Инцидент с автомобилем в Иерусалиме расследуется как теракт

Израильская полиция расследует инцидент с автомобилем в Иерусалиме, в котором пострадали 14 человек, как террористическую атаку, пишет Jerusalem Post.

В четверг утром автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме, 14 человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

По данным газеты Jerusalem Post, это был, как предполагается, автомобильный таран.

Между тем MIGnews.com со ссылкой на израильскую армию сообщает, что пострадали 15 человек, все они – солдаты мотопехотной бригады Голани, которая были «в патруле в городе».

Поиски водителя автомобиля продолжаются. Брошенная им машина была обнаружена в районе города Бейт Джала в Палестинской автономии.