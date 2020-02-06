Умер голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет, сообщил его сын Майкл Дуглас.

«Для мира он был легендой, актером из «золотого века» кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», – написал Майкл Дуглас в своем Instagram.

Он подчеркнул, что актер «оставляет наследие в кинематографе, которое сохранится в течение нескольких поколений». По словам Майкла Дугласа, его отец был «известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на планете».

Актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах. В число наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят «Туз в рукаве» (Ace in the Hole, 1951), «Злые и красивые» (The Bad and the Beautiful, 1952), «Жажда жизни» (Lust for Life, 1956), «Тропы славы» (Paths of Glory, 1957), а также «Спартак» (Spartacus, 1960). В 1996 году Кирк Дуглас получил почетную премию «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Напомним, в декабре 2016 года Кирк Дуглас отметил столетний юбилей.

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