Лукашенко напомнил о договоренности с Путиным о компенсации доходов от экспорта нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что белорусская сторона получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.

Лукашенко считает, что российские министры искажают достигнутые им недавно договоренности с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то компенсируют снижение этой пошлины: если, например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долларов, то 300 млн долларов Россия компенсирует, то вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности – двух президентов», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в записи разговора «черным по белому была договоренность, что разницу компенсируют, то есть финансово мы останемся на уровне прошлого года».

Ранее Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента России Владимира Путина. По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям России в случае поставок нефти в Белоруссию по сниженной цене пока не идет. Он добавил, что Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти и что нельзя навязывать компаниям невыгодные условия поставок.

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