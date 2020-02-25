Лавров назвал «больными» набросившихся на него грузинских журналисток

Глава МИД России во время «атаки» грузинских журналисток в отделении ООН в Женеве раскритиковал девушек за их поведение.

Несколько представительниц грузинской прессы, толкаясь, перебивая друг друга, попытались задать вопрос российскому министру, инцидент попал на видео.

Среди толкавшихся журналисток были представительницы телеканалов телеканалов Imedi и 1TVGe, передает РИА «Новости».

«Вы чем-то... Вы больные, девочки», – сказал им Лавров.

Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь спросить у Лаврова, приедет ли он в Тбилиси.

По ее словам, журналистки «зацепили» ее лично и одного из ее коллег, но министр не пострадал. В подтверждение своих слов она приложила к посту в соцсетях фотографии своих рук, на которых виднеются царапины и синяки.