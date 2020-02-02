Иран анонсировал новое поколение центрифуг для обогащения урана

Весной текущего года Тегеран намерен представить центрифугу нового поколения для обогащения урана, об этом сообщил замглавы организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан.

ОАЭИ «намерена представить новое поколение центрифуг иранского производства в апреле», сказал чиновник, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ИСНА.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже стало известно, что Париж, Лондон и Берлин сообщат ЕС об активизации механизма по урегулированию споров в рамках СВПД после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.