Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны

Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.

«Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте – 17%, все остальное это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир», – сказал глава ведомства, передает «Экономическая правда».

Он сообщил, что степень износов основных фондов в экономике Украины составляет 62%, в то время как у соседних стран показатель гораздо ниже.

«У соседей: Словакия 35%, Белоруссию 38%, Молдова 42%», – перечислил Милованов.

Для того, чтобы догнать Белоруссию, стране потребуется 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, заметил министр.

«С 90-х, та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было», – сказал глава ведомства.