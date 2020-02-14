Из-за короткого замыкания на заводе в Свердловской области умерли два человека

В Первоуральске умерла одна из пострадавших при замыкании проводки на заводе «Русский хром» женщин, число погибших таким образом увеличилось до двух, сообщил региональный СУ СК.

В минувший четверг на предприятии «Русский хром» в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования произошло короткое замыкание, передает РИА «Новости».

Трех рабочих – двух женщин и одного мужчину – доставили в больницу с термическими ожогами около 80% тела. Утром в пятницу скончался пострадавший мужчина.

«По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших», – сообщили в СУ СК.

В пресс-службе больницы Первоуральска объяснили, что второй погибшей стала женщина, которую госпитализировали в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.

В СУ СК уточнили, что статья уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

В январе в Свердловской области двое работников на автомойке погибли, когда пытались вымыть автоцистерну изнутри.