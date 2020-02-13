Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России попросит парламент в приоритетном порядке рассмотреть проект о повышении штрафов за пропаганду употребления наркотиков, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы подготовили ряд инициатив законодательных по противодействию вот такому деструктивному влиянию на молодежь», – сказал Пискарев, передает ТАСС.

Он отметил, что комиссия предлагает ускорить рассмотрение проекта закона по усилению административной ответственности за предоставление площадок для пропаганды наркотиков

«Мы его будем просить рассмотреть в приоритетном порядке», – сказал Пискарев.

Он отметил, что комиссия просит ускорить рассмотрение законопроекта об усилении ответственности за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

Пискарев отметил, что в комиссии предложили ввести наказание в виде лишения свободы для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в оборот наркотиков.

«Тем, кто вовлекает детей в оборот наркотиков, в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков, [необходимо] предусмотреть наказание как за сбыт наркотиков – до 20 лет лишения свободы», – уточнил депутат.

Парламентарий добавил, что члены комиссии поддержали эту инициативу единогласно.

В январе Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.