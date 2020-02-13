Госдума одобрила вывод бизнеса из-под статьи УК о преступном сообществе

Государственная дума приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект, предусматривающий вывод из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС) бизнес-структур, созданных без преступного умысла.

В ст. 210 УК РФ, посвященной преступным организациям, добавляется примечание, согласно которому учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление, передает ТАСС.

Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Как пояснял глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, принятие соответствующего закона позволит легче разделять работающие законно фирмы и структуры, заведомо созданные для совершения преступлений.

О необходимости внесения таких поправок в УК президент Владимир Путин заявил во время прямой линии в 2019 году.

Кроме того, президентским законопроектом предлагается прописать в УК, что нарушение требований валютного законодательства России о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовным преступлением, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно с этим усиливается уголовная ответственность за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц, которые сделали это по предварительному сговору. Наказание предлагается увеличить максимальный тюремный срок до 5 лет, а размер штрафа – до 1 млн рублей. Сейчас такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до 4 лет или штрафом в 300-500 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом упрощается порядок определения крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов.

15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Глава государства подчеркнул, что по ст. 210 ст. УК РФ любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, следовательно, под статью подпадали почти все сотрудники.