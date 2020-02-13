Мишустин рассказал о скорректированном федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы предполагают увеличение расходов и доходов, но сам бюджет остается сбалансированным.

Премьер также призвал кабмин не запрашивать средства на текущие нужды из Резервного фонда правительства, поскольку он создан для финансирования чрезвычайных расходов, передает РИА «Новости».

«Они (резервы кабмина) должны использоваться только для финансирования непредвиденных расходов, которые в основном бывают при чрезвычайных ситуациях. Если речь идет о текущей плановой работе, о выполнении нацпроектов, других мероприятий, действовать нужно в рамках существующего бюджета и бюджетного цикла», – сказал глава правительства.

Он попросил министров взять это на заметку, так как «очень много есть обращений за дополнительными средствами». По его словам, все дополнительные потребности нужно учитывать в рамках бюджетного цикла.

Премьер также подчеркнул, что рассчитывает на высокий темп рассмотрения в Госдуме пакета поправок в федеральный бюджет для обеспечения выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрим пакет поправок в федеральный бюджет, которые финансово обеспечат реализацию обозначенных (в послании Путина) мер. Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе», – сказал глава кабинета министров.

Мишустин уточнил, что в поправках в бюджет «речь идет о поддержке людей и улучшении условий их жизни, прежде всего семей с детьми – это увеличенный размер материнского капитала и дополнительная помощь на ребенка от трех до семи лет для малообеспеченных родителей». «Кроме того, это поощрение учителей за классное руководство и организация бесплатного горячего питания для младших школьников, а также надежное обеспечение людей лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием по льготным рецептам путем создания федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетным ассигнований», – перечислил статьи расходов председатель правительства.

Он подчеркнул, что «законопроектом предлагается обеспечить всех льготников препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». «Все эти меры будут профинансированы в полном объеме. Для этого мы увеличиваем доходы и расходы федерального бюджета на три года, при этом он остается сбалансированным», – заверил глава кабинета министров.

В январе Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Тогда же премьер выразил недовольство выполнением поручений президента и заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД