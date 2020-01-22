Мишустин поручил скорректировать закон о бюджете на 2020-2022 годы

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию.

«В целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в правительство РФ: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также Минтруду до 11 февраля 2020 года поручено подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Во вторник Мишустин озвучил цели нового кабинета министров. В числе приоритетов он назвал рост экономики, демографию и здравоохранение. Премьер поручил новому правительству оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента.

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