В Минздраве назвали треть россиян «тихими алкоголиками»

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

Сергей Тамтура – один из бывших спецназовцев, вернувшихся в КиевФото: Zuma/ТАСС
Вся Украина обсуждает безумное, на первый взгляд, решение, которое приняли участники недавнего обмена между Киевом и непризнанными республиками. Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», которые обвинялись в убийствах во время Майдана в 2013-2014 годах, вернулись в Киев. Зачем же они вернулись туда, где еще недавно сидели в СИЗО, и что с ними будет теперь? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленский приступил к продаже родины

Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
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С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              10 февраля 2020, 15:02

              Текст: Алина Назарова

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              Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выразил мнение, что алкогольными напитками злоупотребляют 30% населения России.

              «Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка – 50 мл крепкого алкоголя – в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», – сказал Брюн, передает «Интерфакс».

              По его словам, такие люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем – они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». Брюн считает, что именно таких людей необходимо «замотивировать на отказ от алкоголя, табака, других веществ». В связи с этим Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

              Также Брюн отметил, что за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Однако если учесть алкоголь, производимый дома, «можем предположить, что это число достигает 12 литров, что тоже неплохо – это среднемировое количество алкоголя в странах, где свободно продается алкоголь».

              Брюн также выступил за продажу алкоголя только в специализированных маркетах, которые должны располагаться «не в жилом районе, а на пустыре, чтобы нужно было потратить время, чтобы доехать, и пьяному там не должны продавать алкоголь».

              В прошлом году президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что снижение потребления алкоголя стало одной из причин повышения средней продолжительности жизни в России до 73,4 года.


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