Уборщица уволилась из школы после драки с учеником в Хабаровском крае

В одной из школ Хабаровского края уборщица решила уволиться по собственному желанию после драки с учеником, сообщил начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен фрагмент словесной перепалки технического работника и подростка. Женщина нецензурно высказывается в адрес школьника, подросток отвечает ей на «ты» и обвиняет в том, что от нее пахнет перегаром, передает РИА «Новости».

В результате уборщица дала пощечину подростку, а тот в ответ ударил ее по лицу.

«Уже в течение двух дней управление образования города проводит проверку данного инцидента в 49-й школе. Ситуация начала развиваться с раннего утра. Некоторые дети пришли на час раньше положенного, потому что сейчас работает ступенчатое расписание, то есть ученики приходят каждый к своему времени. Семиклассник попросил ключи от кабинета, техсотрудник, естественно, их не дала. Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться», – разъяснил ситуацию Соболев.

При этом, по его словам, уборщица не смогла объяснить, почему она не дождалась беседы педагога с учеником и вступила с ним в перепалку. Женщина написала заявление на увольнение, директор его подписала.

Известно, что уборщица работала в школе с 2011 года и была на хорошем счету, никогда в пьянстве замечена не была, с перегаром в школу не приходила.

«Как рассказала директор, уволившаяся сотрудница работала за троих. Очень сложный сейчас график у техперсонала в связи с пандемией, нагрузка увеличилась, видимо, сказалась усталость на сотруднице. Тем не менее, этот факт не оправдывает действий уборщицы», – добавил Соболев.

Мнения родителей одноклассников разделились, одни встали на сторону техработницы, другие отстаивали права ребенка.

«Семья полная, адекватная, мальчик на учете не состоит. У семиклассника положительная характеристика, ранее в подобных вещах, с таким поведением замечен не был. По отношению к учителям вел себя адекватно. Ученику и его родителям принесены извинения со стороны школы. Проведена профилактическая работа и со всеми учащимися, а также с персоналом и педагогическим коллективом по вопросам соблюдения законодательства и педагогической этики», – добавил начальник отдела общего образования.

По результатам проверки в школе будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Между тем СУ СК возбудил уголовное дело в отношении уборщицы по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Ранее в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.

При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который был госпитализирован в реанимацию. Один из учеников рассказал о начале конфликта с преподавателем, отметив, что учитель оскорблял и издевался над школьниками.