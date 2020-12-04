Дело о побоях возбудили после конфликта школьника и уборщицы в Хабаровске

Следователи завели дело в отношении уборщицы школы №49 в Хабаровске, которая ударила ученика 7-го класса по лицу во время конфликта, сообщили в региональном СК.

По версии следствия, 3 декабря технический сотрудник школы применил физическую силу в отношении ученика. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), передает «Интерфакс».

Дело возбудили после прокурорской проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, «в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления».

Видео инцидента появилось в соцсетях накануне. На нем видна перепалка между женщиной и учеником. Действие происходит в классе. Мальчик обвиняет женщину, что от нее «несет перегаром», конфликт переходит в скандал. Женщина нецензурно выражается и в какой-то момент бьет ученика по лицу. Завязывается драка, очевидцы их разнимают.

Ранее воспитательница приюта в Уфе объяснила издевательства над детьми словами «это смешно».