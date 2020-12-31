Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 13:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин поздравил россиян с Новым годом
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках
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Новый препарат на основе антител, который можно использовать для лечения коронавируса, нельзя будет приобрести в аптеках, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», – рассказал РИА «Новости» Гинцбург.
По его словам, антитела должны вводиться исключительно внутривенно. Он уточнил, что другие формы применения препарата не принесут пользы.
Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19.
Гинцбург сообщал, что российское лекарство от коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него должен появиться через 7-10 дней.
Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer
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Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.
«Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.
Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).
Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.
В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.
Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны»
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«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.
Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог.
Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде».
«ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие.
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет.
Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Российские дипломаты сказали, что помогло Ухани избавиться от COVID-19
Помощь всего Китая и твердая дисциплина помогли Ухани справиться с распространением коронавируса, рассказали российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага эпидемии.
По словам первого секретаря посольства России в Китае Максима Цыганкова, для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Он добавил, именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, передает РИА «Новости».
Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7.00 до 19.00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Ухани почти каждую минуту.
В свою очередь первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что «это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина».
«Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны», – отметил Невежкин.
Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.
Ранее вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.
В ФМБА рассказали о разработке вызывающей многолетний иммунитет вакцины от COVID-19
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Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет направлена на формирование так называемого клеточного иммунитета, а не антител, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
«Мы видим образование специфических антител, причем антител вирусонейтрализующих. Но в отличие уже от известных созданных вакцин, это не будет как бы превалирующий компонент действия. Для нас будет важнее, что мы будем видеть компоненты этих рекомбинантных белков в рецепторах на Т-лимфоцитах и включение клеток памяти в формировании клеточного иммунитета. Кстати говоря, (...) клеточный иммунитет существенно более длительный, чем гуморальный, он длится, как правило, годами, а не месяцами», – сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФМБА планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.
Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам
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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.
Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.
В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.
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Алжир решил закупить «Спутник V»
Заключен контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер.
Как сообщил Бельхимер, глава минздрава страны «подтвердил», что «с российской лабораторией» был заключен контракт. По словам представителя правительства Алжира, местный Институт Пастера «провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины». Кроме того, «продолжаются переговоры с другими сторонами», передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V»по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.
Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления.
Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости».
Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной».
Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.
Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель.
Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год
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Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.
Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещать массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной.
Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.
За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.
Попова объяснила случаи повторного заражения COVID-19
Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что таких случаев во всем мире не более 50.
«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.
В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.
«Британский» штамм коронавируса ударил по Ирландии
Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, оказалась хуже самых пессимистичных ожиданий, заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.
Правительство Ирландии на экстренном заседании в среду приняло решение о дополнительном ужесточении действующих карантинных ограничений. В стране досрочно завершили «праздничные послабления», закрыли рестораны и бары, парикмахерские и салоны красоты, ввели ограничение на передвижение в пределах графств. С 1 января свободное перемещение сохранится в радиусе 5 км от дома, закроются магазины промтоваров, запретят прием гостей. Ограничения продлятся как минимум до конца января, передает ТАСС со ссылкой на RTE.
Мартин заявил, что новый штамм «распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели». Во вторник Минздрав Ирландии сообщил о рекордном за весь период эпидемии суточном приросте числа новых случаев заражения – 1546, в среду прирост достиг 1718 человек. Мартин указал на угрозу перегрузки системы здравоохранения, передает РИА «Новости».
Напомним, выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Новый штамм COVID-19 в Британии становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Британия ужесточила локдаун.
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В Германии собрались продлить жесткий карантин
Власти Германии намерены продлить карантинные меры до 24 или 31 января, сообщила газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.
Локдаун планируется продлить «на две-три недели». Это означает, что будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не будут работать парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях, передает ТАСС.
Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, но далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.
С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры земель обсудят, как быть дальше, 5 января.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.
В Британии установлен рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
В Британии зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки – 981 человек, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в Британии зафиксировали 50 тыс. 23 случая коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства.
Всего с начала пандемии заболевание зарегистрировано у 2 млн 429 тыс. 49 человек, умерли 72 тыс. 367 человек.
В среду британские власти с 31 декабря объявили о расширении ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на большую часть территории страны.
Во вторник число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Британии установило рекорд, в стране за 24 часа диагностировали 53 тыс. 135 случаев коронавируса.
Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при COVID-19
Испанские ученые выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которой возникает пневмония, нередко наблюдается гипоксемия, то есть снижение уровня кислорода в артериальной крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Function.
Отмечается, что при этом симптомы, которые должны сопровождать это – одышка или учащенное дыхание – зачастую отсутствуют, сообщает телеканал «Звезда».
Специалисты объяснили, что при обычной гипоксемии одышку и учащение дыхания запускают каротидные тельца – это небольшие органы, которые расположены по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. При обнаружении падения кислорода в крови, они посылают в мозг специальные сигналы.
Когда же у больного COVID-19 возникает «тихая гипоксемия», то защитный механизм не срабатывает. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что при коронавирусе каротидные тельца заражаются и перестают нормально функционировать.
«У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания», – говорится в исследовании ученых.
Исследователи предупреждают, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние. В настоящее время ученые проверяют свою гипотезу. Если она подтвердится, то специалисты будут работать над созданием терапевтических методов лечения больных коронавирусом с «тихой гипоксемией».
Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.
Напомним, в России масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря.
За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.
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