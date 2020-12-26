Миротворцы ООН погибли после нападения повстанцев в ЦАР

Три миротворца ООН погибли и еще два пострадали после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик заявил, что «генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооруженных повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому», передает ТАСС.

Он уточнил, что «три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения».

Генсек ООН призвал власти ЦАР расследовать это военное преступление и привлечь виновных к ответственности.

Ранее повстанцы заявили об отказе от прекращения огня и перемирия, объявленного ими 23 декабря на 72 часа.

В ЦАР сформированная на основе трех повстанческих группировок антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» начала 18 декабря боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения столицы страны Банги.

Повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. По словам властей, коалицию повстанцев возглавляет экс-президент страны Франсуа Бозизе.

Президентские и парламентские выборы в ЦАР запланированы на 27 декабря.