Forbes назвал самого разбогатевшего российского миллиардера

Журнал Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов.

По оценке Forbes, Керимов за 2020 год разбогател более, чем на 11,5 млрд рублей благодаря росту цен на золото. Ему принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала». Состояние семьи сенатора за год выросло 20,9 млрд рублей.

Совладелец НЛМК Владимир Лисин удостоился второго места с состоянием 26,1 млрд рублей, за год он прибавил более 5,4 миллиардов. Тройку лидеров замыкает совладелец USM Holdings Алишер Усманов, чья прибыль за год составляет 3,6 млрд рублей, приводит ТАСС сообщение издания.

В десятке самых успешных бизнесменов России – Владимир Потанин, Алексей Мордашов и семья, Андрей Скоч и семья, Виктор Рашников, Роман Абрамович, Леонид Богуславский и Виктор Харитонин.

Ранее журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии нового коронавируса.

Так, по сведениям издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается к настоящему моменту в 4,2 млрд долларов. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает к настоящему моменту капиталом в размере 4,1 млрд долларов. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году 5 млн долларов и 1,5 млн долларов в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в 2 млрд долларов и 1,5 млрд долларов.

В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.