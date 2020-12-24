Forbes включил в список миллиардеров глав компаний-разработчиков вакцин от COVID

Журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии нового коронавируса.

Пандемия коронавируса, как указывают в Forbes, привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся «разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования».

«В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса – одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая – базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna», – передает ТАСС сообщение журнала.

Так, по сведениям издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается к настоящему моменту в 4,2 млрд долларов. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает к настоящему моменту капиталом в размере 4,1 млрд долларов. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году 5 млн долларов и 1,5 млн долларов в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в 2 млрд долларов и 1,5 млрд долларов.

В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

Напомним, ранее в четверг в США был зафиксирован седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, пострадал медик в Нью-Йорке.