Хинштейн посвятил стихи «борцу за чистоту русского мата» Шнурову

Депутат Госдумы Александр Хинштейн посвятил стихи музыканту Сергею Шнурову, у которого на любой вопрос готов ответ с использованием пяти матерных слов.

Свое сочинение Хинштейн опубликовал в Twitter.

Сергею Шнурову.

Борцу за чистоту русского мата



Богат, могуч язык наш русский –

Две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой «капусты»

Шнуру пять бранных «матюков».



Мат для Шнура – свобода, воля,

Он без него, что без застолья.

За то, чтоб сквернословить вволю –

Готов, как большевик, в подполье.



Волшебно, славно, сладко, мило,

Ужасно, мерзко, стоп, конец...

Зачем искать слова другие,

Когда в запасе есть... трындец.



Все объяснит трындец, ребята,

Заменит враз любой глагол

А вместе с ним: трында, трындато,

Трындюк и даже трындобол.



А если есть еще четыре

Волшебных слова у него,

Не нужно пушкиных и мцыри

Трындец – и больше ничего.



А также «х» и «б», и «ё» с «м»

И сотни производных к ним.

Забудьте тыщи слов; поверьте,

Все можно заменить, одним.



К чему мученья, напряженье,

В раздумьях – морщить лоб тугой?

Любой вопрос, без промедленья,

Ответ последует простой.



Пять слов, как много в этих звуках,

Для сердца Шнурова слилось,

Как много в нем отозвалось...



...А остальные сотни тысяч

Легко готов отправить в бан

Трындетейший певец редисок.

С партийной кличкой Уе...

Напомним, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции Шнуров спросил Владимира Путина о том, почему российские хакеры «не помогли вновь избраться» президенту США Дональду Трампу и «как описывать нашу жизнь, не используя ненормативную лексику».