Политолог объяснил, почему грузинская оппозиция проклинает Америку

«Большая часть оппозиции не предана государственным интересам Грузии. Их партии зачастую - это просто банды с главарями, которые действуют по принципу: цель оправдывает средства», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Он прокомментировал выпады лидеров оппозиционных партий против аккредитованных в стране западных дипломатов.

«Для грузинских оппозиционеров политика стала бизнесом. Они уже стали политическими предпринимателями, они успели нажиться, превратились в миллионеров, западные гранты им больше не нужны, вот поэтому можно позволить себе облить грязью стратегических партнеров Грузии», – сказал аналитик.

«Есть часть грузинского общества, которой не нравится, что раньше мы здесь жили по указке из Москвы, а сейчас нами якобы командуют Вашингтон и Брюссель. Якобы потому, что на самом деле послы здесь - опытные, квалифицированные дипломаты, они только фасилитаторы переговорного процесса между властями и оппозицией, не выходящие за рамки полномочий. Но оппозиционеры своими заявлениями пытаются привлечь внимание этой части нашего общества: «Смотрите, какие мы патриоты!». Но это не патриотизм, а популизм», – отметил он.

По словам Петрэ Мамрадзе, «лидерам оппозиции нечего терять, гранты они от Запада уже не получают. То есть информация, которая идет на Запад из Грузии о таких лживых обвинениях в адрес послов, никак не скажется отрицательно на финансировании оппозиции. По грузинским законам, оппозицию финансирует местный бюджет. Зато на внутреннем рынке оппозиционеры могут получить дивиденды своим так называемым патриотизмом. А на самом деле лидеры оппозиции – совершенно антизападные личности, которые не разделяют ценности демократии, прав человека, честных выборов».

«Происходит, возможно, полезная люстрация - иностранные дипломаты не поддержат грузинских радикалов и маргиналов. Послы хорошо все знают и понимают о грузинском политическом спектре. Они видят, что большая часть оппозиции не предана государственным интересам. Их партии зачастую - это просто банды с главарями, которые действуют по принципу: цель оправдывает средства», – сказал эксперт.

Представитель правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили выразил сожаление нападками оппозиции на послов. По его словам, эти выпады вызваны тем, что международное сообщество признало выборы в парламент Грузии.

Напомним, что проигравшая выборы в парламент 31 октября грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности».

Один из лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси, выступил с гневными обвинениями в адрес посла США Келли Дегнан, склоняющую оппозицию к компромиссу с правящей «Грузинской мечтой».

Мелия сказал, что «серьезно сомневается в ее откровенности» и отметил, что позиция посла США является «предательством стратегических взаимоотношений двух стран». По его словам, фактически глава американской дипломатической миссии «поворачивается спиной к воплощению в Грузии западных ценностей». «А так «Макдональдс» есть и в Ярославле, Ессентуках и Кисловодске», – заявил Мелия, сказав, что, если бы в Грузии работал посол России, то позиция посла США походила бы на взгляды российского дипломата.

«Мы боремся, чтобы не быть Россией, а позиция посла США косвенно отправляет нас на этот путь, я с этим не смирюсь», – заявил один из лидеров радикальной оппозиции, недавно также пытавшейся штурмовать ЦИК Грузии.

Со своей стороны, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш «финансируется (председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной) Иванишвили». По его словам, теперь уже бывший посол Франции в Грузии Эрик Фурнье тоже финансировался Бидзиной Иванишвили и «уехал из Грузии миллионером».