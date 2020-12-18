Политолог: Между Москвой и Киевом закончился период «вкусняшек»

Кулеба надеялся, что Лавров будет ему подыгрывать в имитации бурной миротворческой деятельности, но глава российского внешнеполитического ведомства этого не стал. В итоге Кулеба, как неопытный дипломат, не сумел скрыть обиду. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя жалобу министра иностранных дел Украины Кулебы на бойкот со стороны главы МИДа России Сергея Лаврова.

«Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции четко указал на главную проблему – нежелание Киева выполнять Минские соглашения, – отметил руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. – Украинские официальные лица и раньше признавались, что они не могут выполнить Минские соглашения и при этом не могут и отказаться от них. В итоге они просто стали тянуть время».

«Москва подает сигнал – мы видим вашу игру и в этом вам помогать не будем», – пояснил собеседник. «Соответственно, в ближайшее время не будет ни встреч в Нормандском формате, ни какого-то иного прогресса. Процесс замораживается, пока Киев не пойдет на конкретные шаги по Минским соглашениям, которые он сам же и обещал», – отметил политолог. «Россия дает понять, что отныне отношение к Киеву станет куда более жестким. Если в первом полугодии команде Владимира Зеленского были даны определенные авансы со стороны России, то теперь период «вкусняшек» закончился», – убежден эксперт.

Вероятно, Кулеба хотел показать украинской публике и западным дипломатам, что он работал с Москвой, трудился над мирным процессом, полагает эксперт. «На самом деле, для него важен только процесс, а не результат. Он рассчитывал, что его российский коллега будет ему подыгрывать, но Сергей Лавров не стал. В ответ Кулеба как человек менее опытный в большой политике повел себя по-детски, не сумел скрыть обиду», – продолжил киевский эксперт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу отказаглавы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова контактировать с ним. Кулеба заявил, что главы МИД России и Украины должны иметь канал коммуникации, потому что таким образом устроены международные отношения. Он также заявил, что всегда готов к разговору с Лавровым, считает, что им есть что сказать друг другу. Ранее Кулеба заявил, что в отношениях двух стран существует переизбыток эмоций, поэтому «подбираться» к диалогу нужно осторожно.