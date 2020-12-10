В бурятском поселке открыли кинозал на 360 мест

В Доме культуры поселка Хоринск в Бурятии прошло торжественное открытие кинозала на 360 мест, зал полностью оборудован современной техникой.

«Хоринск стал одним из победителей конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. в рамках нацпроекта «Культура». Отдел культуры Хоринского района удостоен гранта в размере 5 млн рублей на оснащение кинозала районного Дома культуры кинооборудованием», – сказала на церемонии открытия министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, передает ТАСС.

При устройстве кинооборудования были учтены качество картинки и звука, передачи цвета, поддержка различных форматов. Благодаря этому жители Хоринска смогут увидеть новинки кинопроката в первый же день выхода фильмов на экраны страны. Кинозал оборудован уникальным серебряным экраном с электромеханическим подъемом, который позволит получить проекцию с превосходной яркостью и насыщенными цветами. Также в кинотеатре можно будет увидеть фильмы в 3D-формате.

Оснащение региональных кинотеатров современным оборудованием проводится в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».