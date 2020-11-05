Самый сильный человек России установил рекорд, передвинув самолет

|
5 ноября, четверг | Последнее обновление — 13:31 | vz.ru
Разделы
Литва разрушает единую энергосистему СССР
Как президент Трамп может претендовать на величие
В России выросло непуганое поколение «зумеров»
Президента США выбрал «почтальон Печкин»
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Как начиналась «столица мира»
Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
США будут на стороне мичиганских гопников
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Секуляристы и исламисты – лучшие враги
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Почему поляки взбунтовались
Обсуждение: 4 комментария
Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флагПодробности...
Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками
Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашкамиПодробности...
Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США
Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо БайденаПодробности...
15:53
Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры
Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Подробности...
11:04
В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки
Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.Подробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •