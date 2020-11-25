Стало известно, какая структура стоит за вмешательством во внутренние дела России

Журналисты выяснили, что за активным вмешательством во внутренние дела России стоит американская Лаборатория цифровой криминалистики при «Атлантическом совете», напрямую контролируемая руководством НАТО и Госдепом.

Массовая блокировка аккаунтов россиян в Facebook, Twitter и Instagram за «скоординированные действия, нарушающие правила сервисов» была проведена на основании информации Лаборатории цифровой криминалистики при «Атлантическом совете» (Atlantic Council Digital Forensic Research Lab, DFRLab). Фактически сотни аккаунтов были удалены за поддержку российских властей. Так DFRLab и привлек внимание российских журналистов, пишет «Ридус» со ссылкой на издание «Блок».

«Атлантический совет» – неправительственная организация, напрямую контролируемая руководством НАТО и американским внешнеполитическим ведомством. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне. В июле 2019 года министерство юстиции РФ включило «Атлантический совет» в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. По мнению представителей Генпрокуратуры, эта структура угрожает «основам конституционного строя и безопасности» страны», – выяснили журналисты.

Они также отмечают, что одним из авторов расследования о «кремлевской сетке ботов» стал Майкл Шелдон – эксперт по цифровым судебно-медицинским исследованиям в DFRLab. Он окончил Университет Мальме (Швеция) по специальности «Исследования мира и конфликтов». В Университете Южной Дании он изучал китайский язык. Шелдон также владеет русским и является сотрудником The Youth Atlantic Treaty Association (YATA) в Дании. В этой структуре, которая готовит молодых шпионов НАТО и министерств обороны стран-участниц альянса, Шелдон отвечает за вербовку новых кадров.

Тремя годами ранее Шелдон работал на лондонскую консалтинговую фирму Mayak Intelligence Ltd, специализирующейся на России и вопросах, связанных с организованной и транснациональной преступностью. Директором фирмы является профессор Марк Галеотти, советник британского МИДа, автор книг «Краткая история России», «Мы должны говорить о Путине» и «Российская политическая война».

По данным СМИ, Mayak Intelligence работает с сетью исследователей, аналитиков и экспертов в России и за ее пределами. Последний опубликованный материал этой конторы – «Дело об отравлении Навального через призму гибридной войны».