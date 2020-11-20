Французские СМИ оценили возможности России в Арктике

По всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, регион можно назвать «монополией» России, пишет французское издание Le Point.

В настоящий момент Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72 часов, отмечают авторы статьи, ссылаясь на экспертов. «России недавно удалось высадить целую бригаду при минус 30 градусах», – передает РИА «Новости» сообщение французского издания.

Также Le Point отметило, что для остальных армий мира это «недостижимый подвиг». По мнению автора статьи, Россия может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам. «К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса «Арктика», которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трех метров», – подчеркивается в статье.

Параллельно с этим Россия финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного «хаба», разворачиваемого в море с небольшими затратами, полагают французские журналисты.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в Арктике могут создать опорные центры обработки данных, соответствующую возможность рассмотрит Минцифры.